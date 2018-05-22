ФОТО и ВИДЕО: Воздушный шар ЭР100 совершил экстренную посадку среди жилых домов в Кристийне

В понедельник вечером в районе Кристийне произошел инцидент: воздушный шар ЭР100, паривший до этого над центром Таллинна, совершил посадку среди жилых домов. По заверению летного клуба Keelutsoon, посадка не была аварийной.

Несмотря на то, что изначально воздушный шар, поднявшийся в воздух из парка Хирве, должен был приземлиться на стадионе A le Coq Arena, пилот решил совершить посадку среди жилых домов.

Летный клуб заверяет, что у экипажа был достаточный запас газа, посадка не была аварийной и не несла ни для кого опасности.