ФОТО и ВИДЕО: Во время уборки ласнамяэского парка Паэ в пруду нашли труп

В ходе работ по очистке пруда в Ласнамяэ, в парке Паэ, сегодня нашли труп на глубине четырех метров.
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Эстонские сторонники псевдолекарства на основе хлорида натрия создали новые группы в соцести
15.09.2018
ФОТО: Кофты и шапки "УРОД" — а вы бы купили? Известный эстонский дизайнер и блогер рассказала Delfi о своей линии одежды с необычным принтом
15.09.2018
Эстонский блогер и дизайнер студии Hmmm Creative Хелене Ветик, получившая в 2017 титул дизайнера года, выпускает в продажу небольшую линию одежды с довольно смелым слоганом, написанном на ней кириллицей — "УРОД". Delfi узнал, почему она выбрала именно такое "непривлекательное" слово и не опасно ли носить на себе такой принт.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала дезинформацией публикации западных СМИ о том, что хранящиеся документы Александра Петрова и Руслана Боширова в базе данных Федеральной миграционной службы (ФМС) могут указывать на их причастность к российским спецслужбам. Об этом она написала в своем Facebook-аккаунте.