ФОТО и ВИДЕО| Ветры перемен: Движение ”Ээсти 200” стало партией, председателем избрана Кристина Каллас

Смотрите интервью с Каллас!

”В состав самой молодой партии Эстонии — ”Ээсти 200” входят профессионалы своего дела, а также люди, которых не устраивают краткосрочные политические обещания и которые хотят реализации долгосрочных планов. Мы не связаны с политикой недавнего прошлого. Мы не боимся говорить о больших переменах, поскольку верим, что в Эстонии очень много людей, которые хотят и могут понять, что они крайне необходимы для Эстонии”, — сказал один из основателей партии Прийт Аламяэ.

Цель ”Ээсти 200” — содействовать развитию жизни в Эстонии и планировать долгосрочную политику, что обеспечило бы сохранение языка и культуры, экономическое благосостояние и безопасную и качественную жизненную среду для жителей страны. Деятельность партии базируется на следующих принципах: личные свободы, прозрачность, ответственность, доверие, открытость, инновативность и идентичность Эстонии. На момент основании партия ”Ээсти 200” насчитывала 543 члена.

3 мая этого года в СМИ был опубликован манифест ”Ээсти 200” — "”Ээсти 200” нужны смелые лидеры”, авторами которого стали Кристийна Тыниссон, Кристийна Каллас, Кюллике Саар, Прийт Аламяэ и Индрек Нууме. 8 июня было основано НКО ”Ээсти 200”, 21 августа движение сообщило о своем намерении основать политическую партию и принять участие в парламентских выборах в 2019 году.

С программой партии можно ознакомиться здесь.