03.11.2018, 15:06

ФОТО и ВИДЕО| Ветры перемен: Движение ”Ээсти 200” стало партией, председателем избрана Кристина Каллас

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дополнено в 19:20
rus.delfi.ee
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Foto: Ilmar Saabas

Сегодня на общем собрании были решено, что политическое движение ”Ээсти 200” будет преобразовано в партию и примет участие в выборах в парламент в следующем году. Также был избран председатель, которым стала Кристина Каллас.

Смотрите интервью с Каллас!

”В состав самой молодой партии Эстонии — ”Ээсти 200” входят профессионалы своего дела, а также люди, которых не устраивают краткосрочные политические обещания и которые хотят реализации долгосрочных планов. Мы не связаны с политикой недавнего прошлого. Мы не боимся говорить о больших переменах, поскольку верим, что в Эстонии очень много людей, которые хотят и могут понять, что они крайне необходимы для Эстонии”, — сказал один из основателей партии Прийт Аламяэ.

Цель ”Ээсти 200” — содействовать развитию жизни в Эстонии и планировать долгосрочную политику, что обеспечило бы сохранение языка и культуры, экономическое благосостояние и безопасную и качественную жизненную среду для жителей страны. Деятельность партии базируется на следующих принципах: личные свободы, прозрачность, ответственность, доверие, открытость, инновативность и идентичность Эстонии. На момент основании партия ”Ээсти 200” насчитывала 543 члена.

3 мая этого года в СМИ был опубликован манифест ”Ээсти 200” — "”Ээсти 200” нужны смелые лидеры”, авторами которого стали Кристийна Тыниссон, Кристийна Каллас, Кюллике Саар, Прийт Аламяэ и Индрек Нууме. 8 июня было основано НКО ”Ээсти 200”, 21 августа движение сообщило о своем намерении основать политическую партию и принять участие в парламентских выборах в 2019 году.

С программой партии можно ознакомиться здесь.

Также основанная сегодня партия ”Ээсти 200” на общем собрании утвердила свою программу под названием ”Ветры перемен”. В программе обозначены политические ценности и позиции партии. В течение ближайших недель будет создана предвыборная программа ”Ээсти 200” на выборах в парламент.

”Основной принцип программы заключается в том, что наше государство — это сфера ответственности всех граждан, а парламент — первый защитный барьер от глупых решений. При воплощении в жизнь важных для Эстонии изменений люди должны участвовать в политической жизни страны также активно, как и в 90-е годы. Нельзя отдавать государство в руки лишь профессиональных политиков, которые баллотируются на выборах в парламент третий или четвертый раз подряд”, — сказал член ”Ээсти 200” Меэлис Нийнепуу.

В своей программе ”Ээсти 200” названа партией перемен, в документе содержится перечень сфер, в которых необходимы существенные изменения. Сюда входят государственная реформа, упразднение неравенства в доступе к образованию, реформа сфер здравоохранения о оказания социальной помощи.

”Успешность Эстонии в будущем определяет способность реагировать на некоторые тенденции в момент их зарождения, а не задним числом. Нашу экономику необходимо сделать умней, наших людей — здоровее и счастливее, окружающую среду — чище. На данный момент ”Ээсти 200” — единственная партия, которая готова планировать будущее страны, исходя из долгосрочных перспектив”, — добавил Нийнепуу.

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