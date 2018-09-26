ФОТО и ВИДЕО: Вчера Эстонию накрыл сильный шторм. В Пирита вода вышла из берегов и затопила пляж, в порту люди бросились спасать свои яхты

В яхтенном порту люди укрепляли свои яхты, так как и там уровень воды сильно поднялся.

Из-за сильного ветра по всей Эстонии оказались обесточены около 12 500 домохозяйств. Ночью Elektrilevi восстановило электричество в 7500 домохозяйствах, но 5900 клиентов по-прежнему находятся без электричества. Предполагается, что ситуация будет исправлена в течение сегодняшнего дня. Жителям Пярнумаа, возможно, придется подождать еще дольше.

На Сааремаа порывы ветра достигали 29 метров секунду. В Курессааре ветер на дорогах лежат сломленные ветром ветки деревьев.

Сильно досталось и пляжу в Пярну — смотрите видео!