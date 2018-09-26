26.09.2018, 19:25

ФОТО и ВИДЕО: Вчера Эстонию накрыл сильный шторм. В Пирита вода вышла из берегов и затопила пляж, в порту люди бросились спасать свои яхты

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обновлено в 08:32
rus.delfi.ee
EST 475

Вчера из-за сильного ветра в Пирита стал стремительно подниматься уровень воды в море. Пляжная зона оказалась затоплена, а кабинки для переодевания — в воде. К утру стихия немного умерила свой пыл, но ветер все равно сильный. Ждать ли повторения вчерашнего? Delfi продолжит в усиленном режиме следить за погодой.

В яхтенном порту люди укрепляли свои яхты, так как и там уровень воды сильно поднялся.

Из-за сильного ветра по всей Эстонии оказались обесточены около 12 500 домохозяйств. Ночью Elektrilevi восстановило электричество в 7500 домохозяйствах, но 5900 клиентов по-прежнему находятся без электричества. Предполагается, что ситуация будет исправлена в течение сегодняшнего дня. Жителям Пярнумаа, возможно, придется подождать еще дольше.

На Сааремаа порывы ветра достигали 29 метров секунду. В Курессааре ветер на дорогах лежат сломленные ветром ветки деревьев.

Сильно досталось и пляжу в Пярну — смотрите видео!

Tallinn Hockey weekend
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