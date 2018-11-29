ФОТО и ВИДЕО: Вандалы расцарапали Мемориал жертвам коммунизма на Маарьямяэ

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На стенках Мемориала жертвам коммунизма на Маарьямяэ, который находится в районе Пирита в Таллинне, неизвестные оставили множество царапин и странных изображений. Пострадали различный части монумента.