29.11.2018, 11:47

ФОТО и ВИДЕО: Вандалы расцарапали Мемориал жертвам коммунизма на Маарьямяэ

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rus.delfi.ee
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На стенках Мемориала жертвам коммунизма на Маарьямяэ, который находится в районе Пирита в Таллинне, неизвестные оставили множество царапин и странных изображений. Пострадали различный части монумента.

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