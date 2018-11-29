ФОТО и ВИДЕО: Вандалы расцарапали Мемориал жертвам коммунизма на Маарьямяэ

На стенках Мемориала жертвам коммунизма на Маарьямяэ, который находится в районе Пирита в Таллинне, неизвестные оставили множество царапин и странных изображений. Пострадали различный части монумента.
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Госконтроль изучил как местные власти рекламируют себя на бюджетные деньги, и пришел к неутешительным выводам
29.11.2018
Аудит Госконтроля показал, что, несмотря на то, что информационные бюллетени большинства волостей и городов перед местными выборами 2017 года не использовались в собственных интересах партий, признаков проведения избирательной кампании или формирования политического имиджа при поддержке денег самоуправления, в итоге все-таки было обнаружено достаточно много нарушений. Они выражались в различных формах и были зафиксированы во многих самоуправлениях, сообщает Госконтроль.
Пытавшийся пересечь границу Украины и Польши эстонец оказался в ловушке: мы едва выбрались
29.11.2018
"Когда мы придем к власти, отправим тебя в первом же вагоне в Сибирь". Нестор вспоминает митинг EKRE
29.11.2018
Гости выгнали хозяйку из квартиры, заключив с ней устное соглашение. Имеют ли они на это право?
29.11.2018
Путин и Трамп все-таки встретятся после инцидента в Азовском море. У них будет два часа, но зависит от того, куда зайдет беседа
29.11.2018
Не работодатель, а золото! Эстонский бизнесмен выплатит всем 260-ти сотрудникам Utilitas по 50 000 евро
28.11.2018
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Strateegiajuht, riskihindamise nõunik ja analüütik
MAAELUMINISTEERIUM
Tähtaeg: 12.12.2018
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Ebs advisory services projektijuht
EBS EDUCATION OÜ
Tähtaeg: 30.11.2018
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Turunduse projektijuht
LUNDBECK (FONTES PMP)
Tähtaeg: 05.12.2018
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Www.fitek.ee müügiarvete tootejuht
FITEK (TRIPOD GRUPP OÜ)
Tähtaeg: 11.12.2018
В Таллинне мужчины бросались в говорившую по телефону по-английски женщину и ее собаку камнями
28.11.2018
Разглядывая фото модных интерьеров редкий читатель прикидывает, как эта квартира будет выглядеть через год реальной жизни. А зря — стоило бы учесть, что очень скоро она будет захвачена. Чем? Разнообразными предметами. Вот шесть наиболее агрессивных “видов” по версии портала DELFI ДОМ&САД, способных уничтожить любой интерьер.