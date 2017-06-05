ФОТО и ВИДЕО: В Ыйсмяэ строительству дороги мешает большое дерево

Ремонт кругового перекрестка Хааберсти началось 8 мая. На представленных ниже фотографиях и видео видно, как на пути преобразований стоит большое дерево.

”Круговой перекресток в Хааберсти — один из самых опасных и перегруженных, где постоянно возникают пробки. Реконструкции этого круга ждали годами, — сказал член правления Nordecon Аво Амбур. — Мы начнем строительство в апреле, первым для движения в полном объеме будет открыт виадук по направлению Таллинн-Кейла уже в мае следующего года. Весь перекресток будет готов в октябре 2018-го года. Новая развязка в Хааберсти существенно увеличит транспортную пропускную способность и улучшит нынешнюю ситуацию”.

Работы включают в себя:

Строительство двухуровневой развязки на перекрестке Палдиски мнт, Раннамыйза и Эхитяете теэ;

Строительство отрезка Палдиски мнт длиной 1,05 км (от перекрестка с улицей Мыйза до участка, расположенного на 150 м дальше перекрестка с Ыйсмяэ теэ);

Строительство участка дороги Раннамыйза длиной 1,1 км (до перекрестка с Вана-Раннамыйза теэ);

Строительство участка Эхитаяте теэ длиной 100 м.