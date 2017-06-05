05.06.2017, 19:59

ФОТО и ВИДЕО: В Ыйсмяэ строительству дороги мешает большое дерево

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rus.delfi.ee
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Ремонт кругового перекрестка Хааберсти началось 8 мая. На представленных ниже фотографиях и видео видно, как на пути преобразований стоит большое дерево.

”Круговой перекресток в Хааберсти — один из самых опасных и перегруженных, где постоянно возникают пробки. Реконструкции этого круга ждали годами, — сказал член правления Nordecon Аво Амбур. — Мы начнем строительство в апреле, первым для движения в полном объеме будет открыт виадук по направлению Таллинн-Кейла уже в мае следующего года. Весь перекресток будет готов в октябре 2018-го года. Новая развязка в Хааберсти существенно увеличит транспортную пропускную способность и улучшит нынешнюю ситуацию”.

Работы включают в себя:

Строительство двухуровневой развязки на перекрестке Палдиски мнт, Раннамыйза и Эхитяете теэ;
Строительство отрезка Палдиски мнт длиной 1,05 км (от перекрестка с улицей Мыйза до участка, расположенного на 150 м дальше перекрестка с Ыйсмяэ теэ);
Строительство участка дороги Раннамыйза длиной 1,1 км (до перекрестка с Вана-Раннамыйза теэ);
Строительство участка Эхитаяте теэ длиной 100 м.

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