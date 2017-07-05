ФОТО и ВИДЕО: В Выру прибыла боевая техника венгерской пехотной роты

Вчера, 4 июля, на железнодорожную станцию Выру прибыла боевая техника венгерской пехотной роты, которую во вторник выгрузили с железнодорожного состава и отправили в город Таара. Личный состав роты приехал в Эстонию еще в воскресенье.

”Важно не только тренироваться в боевой деятельности, но и перемещать cилы союзников в Эстонию”, — сказал начальник второй пехотной бригады Ээро Ребо.

В парк техники венгерской пехотной роты входят венгерский модифицированный бронетранспортер BTR-80, к которому относится бортовое оружие с 14,5-мм тяжелыми пулеметами KPVT и 30-мм скорострельными пушками.

Также в Эстонию прибыли более десятка броневых транспортов. Их основная область деятельности будет в Южной Эстонии в Вырумаа, где пройдет обучение второй пехотной бригады.