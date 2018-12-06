ФОТО и ВИДЕО: В волости Куусалу сосед перекрыл общую дорогу, отрезав другие семь домов от остального мира. Дело дошло до запугиваний и суда

Как часто бывает, причина проблемы — в деньгах. Данная дорога была приватизирована в 1998 году с условием, что останется в общественном использовании. Волость Куусалу также заключила с владельцем в 2012 году договор на общее использование дороги, но он закончился в 2018 году. Новый договор так и не был заключен, так как хозяин участка требует 10 130 евро компенсации, а волость платить ему не согласна.

Один из жителей деревни также якобы слышал от Колтс, что она хочет пристроить к дому открытую веранду, а дорога будет проходить к ней слишком близко, чего хозяйка земли не хочет — отсюда и желание перекрыть дорогу.

Для решения проблемы волость Куусалу обратилась в суд, который должен вынести вердикт 21 декабря. Сама Колтс, владеющая участком, в марте отказалась давать Delfi комментарий. Однако с того времени ситуация еще больше накалилась.

По запросу владельца участка, сейчас Департамент шоссейных дорог и вовсе убрал дорогу из регистра дорог общественного пользования. Волость Куусалу протестует, так как Госсуд постановил, что реальным владельцем дороги является волость. Естественно, волость пытается добиться отмены решения.

В ход пошли запугивания

Пожелавший остаться анонимным житель деревни сообщил Delfi, что ситуация стала еще сложнее. Хотя груду камней с дороги убрали, но теперь на ней выкопаны глубокие борозды глубиной в пару десятков сантиметров. Также установлены ворота, в которые не могут проехать крупные транспортные средства: ни спасатели, ни мусоровозы, ни служба по вывозу фекалий.

Страсти накалились до того, что некоторых жителей деревни хозяева участка стали активно запугивать. Всем было разослано электронное письмо с требованием регистрации при каждом проезде по дороге, ав противном случае жителей деревни якобы ждет расплата.

"Также как и некоторые из вас, имена называть не буду, прийду ночью на ваш участок горланить, оклевещу вас в СМИ, буду мучить ваших домашних животных или просто подам какие-нибудь жалобы, так как обязательно найди что-то в вашем дворе, что мне не понравится, или же просто, например, покажу вам средний палец и пару раз быстро проедусь туда-обратно", — написал владелец участка другим жителям деревни.