ФОТО и ВИДЕО: В волости Куусалу сосед перекрыл общую дорогу, отрезав другие семь домов от остального мира. Дело дошло до запугиваний и суда

В деревне Пудисоо волости Куусалу жители семи хуторов оказались отрезанными от мира, потому что их сосед перекрыл участок общей дороги, который находится в его владении. Теперь же Департамент шоссейных дорог и вовсе убрал дорогу из регистра дорог общественного пользования.
Проблемы начались в феврале этого года, когда владелец хутора перекрыл дорогу, проходящую по его участку, цепью. Однако эта дорога соединяет другие семь домохозяйств с главной дорогой, и таким образом они просто не выехать со своих участков.
Сами же владельцы участка построили новую дорогу, которую предлагают другим жителям деревни использовать. Однако та дорога была построена незаконно на земле, принадлежащей RMK и находящейся под защитой. А по территории заповедника запрещено передвигаться на моторных транспортных средствах. Также это дорога слишком узкая и труднопроходимая, по ней могут проехать лишь внедорожники, а легковые автомобили, мусоровозы и пожарные машины — нет.
Дело дошло до суда
Харьюский уездный суд предписал владельцу участка Кайли Хелине Колтс убрать цепь, но она это проигнорировала. Тогда к ней послали судебного исполнителя, но после его ухода цепь вернули на место. Местные жители просили хотя бы разрешить временно убирать цепь для проезда, но владельцы не были согласны. В один момент владелец участка просто засыпал проезд камнями.
Как часто бывает, причина проблемы — в деньгах. Данная дорога была приватизирована в 1998 году с условием, что останется в общественном использовании. Волость Куусалу также заключила с владельцем в 2012 году договор на общее использование дороги, но он закончился в 2018 году. Новый договор так и не был заключен, так как хозяин участка требует 10 130 евро компенсации, а волость платить ему не согласна.
Один из жителей деревни также якобы слышал от Колтс, что она хочет пристроить к дому открытую веранду, а дорога будет проходить к ней слишком близко, чего хозяйка земли не хочет — отсюда и желание перекрыть дорогу.
Для решения проблемы волость Куусалу обратилась в суд, который должен вынести вердикт 21 декабря. Сама Колтс, владеющая участком, в марте отказалась давать Delfi комментарий. Однако с того времени ситуация еще больше накалилась.
По запросу владельца участка, сейчас Департамент шоссейных дорог и вовсе убрал дорогу из регистра дорог общественного пользования. Волость Куусалу протестует, так как Госсуд постановил, что реальным владельцем дороги является волость. Естественно, волость пытается добиться отмены решения.
В ход пошли запугивания
Пожелавший остаться анонимным житель деревни сообщил Delfi, что ситуация стала еще сложнее. Хотя груду камней с дороги убрали, но теперь на ней выкопаны глубокие борозды глубиной в пару десятков сантиметров. Также установлены ворота, в которые не могут проехать крупные транспортные средства: ни спасатели, ни мусоровозы, ни служба по вывозу фекалий.
Страсти накалились до того, что некоторых жителей деревни хозяева участка стали активно запугивать. Всем было разослано электронное письмо с требованием регистрации при каждом проезде по дороге, ав противном случае жителей деревни якобы ждет расплата.
"Также как и некоторые из вас, имена называть не буду, прийду ночью на ваш участок горланить, оклевещу вас в СМИ, буду мучить ваших домашних животных или просто подам какие-нибудь жалобы, так как обязательно найди что-то в вашем дворе, что мне не понравится, или же просто, например, покажу вам средний палец и пару раз быстро проедусь туда-обратно", — написал владелец участка другим жителям деревни.