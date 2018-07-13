ФОТО И ВИДЕО: В Тарту на поле нашли огромную змею. Не ваша?

Совсем недавно в Тартумаа проходили поиски потерянной змеи, а сегодня там нашли другую — многометрового питона или удава. Теперь разыскивается ее владелец.

Лыунаская префектура на своей странице в Facebook сообщает, что связанные с питонами и удавами вызовы уже стали обычным явлением.

”Вот и сегодня мы получили вызов на дорогу Рянирахну, где прохожие заметили свернувшуюся кольцом змею. Выяснилось, что не какая-то крошечная змейка, а длиной в несколько метров питон или удав. До того момента пока не прибыли специалисты по отлову животных, полицийские следили за тем, чтобы огромное пресмыкающееся не скрылась. Змея же спокойно лежала на поле, пока ее не начали запихивать в ящик. Извиваясь и шипя, она показала, что не очень-то согласна с переездом в другое место”, — рассказывает в соцсети префектура.