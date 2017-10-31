ФОТО и ВИДЕО: В Тапа открылся новый оборонный комплекс стоимостью 43 млн евро

Открытие одного из самых крупных оборонных комплексов, построенных за последнее десятилетие, прошло вчера в военном городке Тапа: теперь на территории части могут одновременно разместиться почти три тысячи человек, появилась в городке и необходимая для обслуживания бронетехники инфраструктура.

Новый оборонный комплекс в Тапа площадью 38 000 квадратных метров. — это 20 зданий и хозпостроек, в том числе три казармы, столовая, учебные классы и вспомогательные здания, передает rus.err.ee со ссылкой на "Актуальную камеру". Жилые помещения построены с учетом современных потребностей военнослужащих: в каждой казарме 300 спальных и 30 рабочих мест, а в отдельной секции находятся бытовые и учебные помещения, а также комнаты для хранения снаряжения и его обслуживания.



"По своим масштабам этот проект сродни строительству авиабазы в Эмари. Комплекс в Тапа и военный аэродром — это два крупнейших проекта Сил обороны Эстонии. Важно, чтобы и солдаты, и офицеры хорошо себя чувствовали. Если им будет удобно, то и служба будет хорошо протекать", — отмечает министр обороны Юри Луйк.



Стоимость строительства оборонного комплекса составила 43 миллиона евро.