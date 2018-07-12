ФОТО и ВИДЕО: В Таллинне завершено восстановление староверческой молельни

Завершено восстановление староверческой молельни на улице Кибувитса, 6, включая уникальный для Эстонии иконостас, сообщает Раэпресс.

Как отметил вице-мэр Таллинна Андрей Новиков, староверческая община, несмотря на вековые преследования, сумела сохранить свою идентичность, свои религиозные обычаи и традиции. А это вносит ценнейший вклад в наше культурное многообразие.

Фото: Раэпресс

Реставрация началась еще в 2007 году, но основные работы пришлись именно на последние годы и обошлись они почти в 200 тысяч евро.

Молельня была построена в 1930 году на участке, пожертвованном членами прихода. Автором проекта расширения здания и иконостаса был Борис Тамм-младший, который был и архитектором памятника броненосцу "Русалка". В 1960 году здание было лишено всех признаков своего функционального назначения, в том числе колокольни с луковицей.Чуть более десяти лет назад здание и его иконы были признаны памятником культуры. Решено было восстановить молельню в том виде, в каком она существовала в 1931 году, включая луковицу на колокольне.