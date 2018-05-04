04.05.2018, 17:00

ФОТО и ВИДЕО: В Таллинне заложили краеугольный камень мемориала жертвам коммунизма

 (98)
rus.delfi.ee
EST 6

Сегодня был заложен краеугольный камень мемориала жертвам коммунизма и памятнику офицерам на Маарьямяги.

Площадь мемориала составит около 30 000 м2. Строительство закончится к концу лета. Работы обойдутся в 6,6 млн евро.

ТОП

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ






КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Четыре больших мифа о страховании жизни
Нередко о страховании жизни люди задумываются, когда уже слишком поздно. Во многом это вызвано мифами, которые не имеют ничего общего с действительностью. Возможно, и Вам доводилось слышать какие-то из них?
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ




Naiste käekell Daniel Wellington DW00100151
139,- €
-35% Meeste käekell Police SCRAMBLER PL.14528JSBS/19
179,- €
116,35 €
Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Black/Gold
399,- €
-40% Esprit Naiste käekell ES106682001
117,90 €
70,74 €
Meeste käekell Daniel Wellington DW00100009
189,- €
Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa White/Gold
290,- €

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Государство способствует лучшему использованию ресурсов предприятиями
Начиная с весны этого года, все предприятия горнодобывающей и обрабатывающей промышленности имеют возможность ходатайствовать о получении пособия на претворение в жизнь решений, повышающих производительность ресурсов.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ



Золото, смартфоны, велосипеды и даже кий для бильярда — сотни ценных находок ждут в полиции своих владельцев

04.05.2018
Если потеряли мобильный телефон, ключи, планшет или другую ценную для вас вещь, следует сообщить об этом в полицию и написать заявление. Это можно сделать это и по интернету, форму для заявления можно найти на сайте полиции. При наличии заявления легче найти утерянную вещь, сверив информацию по базе данных.
Подробнее


КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Новые китайские гости на эстонском рынке: Huawei P20, P20 Pro и P20 Lite
С приходом весны традиционно оживляется наступление китайских технологий. На сей раз Huawei представил широкой общественности новую серию телефонов с литерой «Р»: Р20, Р20 Pro и P20 Lite. Интересно, что же в этой серии такого особенного, если Huawei вдруг решился нарушить обычную нумерацию моделей – Р8, Р9, Р10 – и сразу перепрыгнул на Р20.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ