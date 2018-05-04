ФОТО и ВИДЕО: В Таллинне заложили краеугольный камень мемориала жертвам коммунизма

Сегодня был заложен краеугольный камень мемориала жертвам коммунизма и памятнику офицерам на Маарьямяги.
Площадь мемориала составит около 30 000 м2. Строительство закончится к концу лета. Работы обойдутся в 6,6 млн евро.
Сегодня был заложен краеугольный камень мемориала жертвам коммунизма и памятнику офицерам на Маарьямяги.
Площадь мемориала составит около 30 000 м2. Строительство закончится к концу лета. Работы обойдутся в 6,6 млн евро.
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