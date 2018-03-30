30.03.2018, 18:10

ФОТО и ВИДЕО: В Таллинне состоялось торжественное шествие в честь Страстной пятницы

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rus.delfi.ee
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Сегодня католики и протестанты отмечают Страстную пятницу. В честь праздника в Старом городе Таллинна состоялось торжественное шествие, символизирующее крестный путь Иисуса Христа.

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