ФОТО и ВИДЕО: В Таллинне состоялось торжественное шествие в честь Страстной пятницы

Сегодня католики и протестанты отмечают Страстную пятницу. В честь праздника в Старом городе Таллинна состоялось торжественное шествие, символизирующее крестный путь Иисуса Христа.
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Сегодня католики и протестанты отмечают Страстную пятницу. В честь праздника в Старом городе Таллинна состоялось торжественное шествие, символизирующее крестный путь Иисуса Христа.
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