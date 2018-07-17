17.07.2018, 11:45

ФОТО и ВИДЕО: В Старом порту из воды вытащили остов корабля XIX века

 (5)
rus.delfi.ee
EST 1

В ночь на воскресенье в Старом порту Таллинна из воды был поднят остов корабля XIX века. Подготовительные работы велись в общей сложности три недели.

Смотрите, как это было!

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