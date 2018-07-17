ФОТО и ВИДЕО: В Старом порту из воды вытащили остов корабля XIX века

В ночь на воскресенье в Старом порту Таллинна из воды был поднят остов корабля XIX века. Подготовительные работы велись в общей сложности три недели.
Смотрите, как это было!
В ночь на воскресенье в Старом порту Таллинна из воды был поднят остов корабля XIX века. Подготовительные работы велись в общей сложности три недели.
Смотрите, как это было!
Kolm asekantslerit
KESKKONNAMINISTEERIUM ...
Tähtaeg: 10.08.2018
Group director for information technology
TECH POWER ELECTRONICS GROUP ...
Tähtaeg: 29.07.2018
Matemaatikaõpetaja
GUSTAV ADOLFI GÜMNAASIUM
Tähtaeg: 17.07.2018
Müügijuht-turundusjuht, projektijuht, disainer, kl…
NORRISON OÜ
Tähtaeg: 20.07.2018
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.