ФОТО и ВИДЕО: В Соомаа наступило ”пятое время года”

В Национальном парке Соомаа — весеннее половодье. Этот период известен в Соомаа как ”пятое время года”.
Паводок в этом году достиг своего пика 9 апреля, сейчас он пошел на спад.
В Национальном парке Соомаа — весеннее половодье. Этот период известен в Соомаа как ”пятое время года”.
Паводок в этом году достиг своего пика 9 апреля, сейчас он пошел на спад.
Vastavuskontrolli spetsialist
CITADELE BANKA EESTI FILIAAL AS
Tähtaeg: 30.04.2018
Juhtkonna assistent
STORAENSO (TAMMISTE ...
Tähtaeg: 19.04.2018
Advokaat / jurist
ADVOKAADIBÜROO TEPPER & ...
Tähtaeg: 30.04.2018
Turundus- ja kommunikatsioonijuht
HANSABUSS AS
Tähtaeg: 04.05.2018
Raasiku põhikooli direktor
RAASIKU VALLAVALITSUS
Tähtaeg: 13.05.2018
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