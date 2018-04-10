10.04.2018, 18:27

ФОТО и ВИДЕО: В Соомаа наступило ”пятое время года”


rus.delfi.ee
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В Национальном парке Соомаа — весеннее половодье. Этот период известен в Соомаа как ”пятое время года”.

Паводок в этом году достиг своего пика 9 апреля, сейчас он пошел на спад.

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