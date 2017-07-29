29.07.2017, 12:17

ФОТО и ВИДЕО: В Синимяэ почтили память погибших во Второй мировой войне

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rus.delfi.ee
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Сегодня утром капелланы Сил обороны Эстонии возложили венки к подножию находящихся в Синимяэ памятного мемориала и памятника погибшим красноармейцам, чтобы почтить память всех погибших и пострадавших во время Второй мировой войны (и в битве под Синимяэ в частности) военных и гражданских лиц.

Силы обороны чтят память погибших в битве под Синимяэ солдат, вне зависимости от их мундира. У многих воевавших здесь не было возможности выбирать свою судьбу”, — сказал капеллан Отт Аро.

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