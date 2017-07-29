ФОТО и ВИДЕО: В Синимяэ почтили память погибших во Второй мировой войне

Сегодня утром капелланы Сил обороны Эстонии возложили венки к подножию находящихся в Синимяэ памятного мемориала и памятника погибшим красноармейцам, чтобы почтить память всех погибших и пострадавших во время Второй мировой войны (и в битве под Синимяэ в частности) военных и гражданских лиц.

”Силы обороны чтят память погибших в битве под Синимяэ солдат, вне зависимости от их мундира. У многих воевавших здесь не было возможности выбирать свою судьбу”, — сказал капеллан Отт Аро.

