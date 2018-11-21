ФОТО и ВИДЕО: В Рийгикогу второе чтение госбюджета переросло в ночное заседание. Оппозиция специально тянет время

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Сегодня в Рийгикогу началось второе чтение госбюджета. Оппозиция во главе с Партией реформ критично относится к проекту бюджета.