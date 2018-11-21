ФОТО и ВИДЕО: В Рийгикогу второе чтение госбюджета переросло в ночное заседание. Оппозиция специально тянет время(13)
Сегодня в Рийгикогу началось второе чтение госбюджета. Оппозиция во главе с Партией реформ критично относится к проекту бюджета.
Сегодня в Рийгикогу началось второе чтение госбюджета. Оппозиция во главе с Партией реформ критично относится к проекту бюджета.
В итоге оппозиция специально растягивает время, используя право на перерыв. Заседание Рийгикогу плавно переросло в ночное.
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VIČIŪNAI GRUPP (TAMMISTE ...
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Kommunikatsioonistrateeg
VIIMSI VALLAVALITSUS
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TAMMISTE PERSONALIBÜROO OÜ
Tähtaeg: 29.11.2018
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PALMAKO AS
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