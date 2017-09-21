ФОТО и ВИДЕО: В Рийгикогу обсудили угрозы и вызовы демократии Эстонии

Сегодня в Рийгикогу актер Яак Принтс выступил с речью ”Мы не должны бояться”. В своей речи Принтс сказал, что он боится и пришел выступить перед Рийгикогу потому, что, по его мнению боится вся Эстония. Причина в том, что мы живем в основанном на слухах мире.

"Знает ли кто-нибудь, что именно делает доярка рядом с коровами? Многих вещей мы не знаем, однако мы доверяем другим. Но что делать, если другие нам врут?" — поднял вопрос Принтс.

Сегодня в 10 часов в зале заседаний Рийгикогу по инициативе фракции социал-демократов началось обсуждение вопроса государственной важности ”Угрозы и вызовы демократии Эстонии”, сообщила Социал-демократическая партия.

До Принтса евродепутат профессор Марью Лауристин выступила с докладом ”Значимость демократии в независимости Эстонии”.

После Принтса учитель и теолог, член фракции социал-демократов Тоомас Юргенстейн представил доклад ”О богатстве национализма”.

После выступлений Лауристин и Юргенстейна у депутатов была возможность задать выступившим вопросы. После была открыта дискуссия: взять слово могли депутаты, представители фракций и парламентских комиссий.