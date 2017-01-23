На улице Лаэвастику в Пыхья-Таллинне находятся гаражные боксы, погребенные под горами мусора. Помимо прочего, там любят играть дети, что, естественно, небезопасно. Местные жители неоднократно обращались с жалобами, но ситуация не меняется.

”Гаражный комплекс находился в орбите нашего внимания примерно 1,5 года. К сожалению, ранее отсутствовала юридическая ясность относительно владельца недвижимости. Вероятно, когда-то она принадлежала гаражному кооперативу”, — сказала Delfi пресс-секретарь Муниципальной полиции Меэли Хунт.

В феврале прошлого года боксы были переданы на баланс управы Пыхья-Таллинна. Уборка мусора является обязанностью владельца земли. К сожалению, управа тоже пока не убрала территорию, несмотря на неоднократные напоминания со стороны МуПо. В декабре в ответ на очередное напоминание районная управа пообещала решить ситуацию к началу января. ”По состоянию на сегодняшний день картина такая, какой изображена на фото: территория загрязнена, и жители по-прежнему обращаются в МуПо с жалобами”, — сказала Хунт.



Комментируя ситуацию, пресс-секретарь управы Пыхья-Таллинна Максим Рогальский сказал Delfi, что у района нет достаточно денег на уборку гаражного комплекса. По его словам, признанные бесхозными гаражи поступили на баланс в качестве движимого имущества весной прошлого года. ”Довольно поздно”, — отметил он.

Поскольку средств на благоустройство территории нет, то управа сделала Департаменту городского имущества предложение о сносе или продаже зданий. Департамент согласился на продажу, но для этого было необходимо сначала внести землю в регистр, что было сделано в начале декабря минувшего года. ”Теперь можно начать процесс продажи объекта”, — сказал Рогальский и отметил, что департамент организует расчистку территории от мусора. ”Работы будут завершены не позднее конца января”, — заверил он.

Затрудняет процесс и то, что входящая в комплекс водонапорная башня относится памятникам старины. Она, по утверждению Рогальского, снесена не будет.