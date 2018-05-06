06.05.2018, 09:51

ФОТО и ВИДЕО: В Пярну мотоциклисты открыли сезон

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rus.delfi.ee
EST

В субботу в Пярну была суматоха, мотоциклисты собрались на ярмарку и чтобы открыть сезон, проехали парадом по городу и завершили день настоящим праздником.

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