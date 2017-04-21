ФОТО и ВИДЕО: В Палдиски почтили память павших в бою военнослужащих

В Палдиски сегодня прошло празднование Дня ветеранов, где почтили память эстонских военнослужащих, погибших во время международных военных операций.

”Сегодня мы вспоминаем тех, кто уже не с нами. Мы благодарим тех, кто получил ранения во время службы или выполняет свои союзнические военные обязанности далеко от дома — в Косово, Израиле, Мали и Афганистане”, — сказал вице-спикер Рийгикогу Энн Ээсмаа.

”Мы весьма необычный народ в сравнении с остальным миром. В эстонской мифологии нет бога войны, который существует у других народов мира и занимает весьма важное место. Для того, чтобы мирный народ взялся за оружие, нужны особые причины”, — сказал Ээсмаа. Он напомнил, что за многовековую историю случалось и такое. Во время Освободительной войны численность армии Эстонии в соотношении с численностью населения была самой большой в мире.

”Я никогда не забуду, как один эстонский солдат, недавно погибший во время международной миссии, ответил на вопрос своей матери — зачем ты так далеко уезжаешь, что ты делаешь среди чуждого тебе народа? Он ответил — я защищаю Эстонию. Он это сделал, ценой своей жизни, с оружием в руках выполняя свои союзнические военные обязанности, — сказал Ээсмаа. — В международных операциях в общей сложности погибло 12 эстонских военнослужащих. Это очень большая цифра даже для значительно более многочисленного народа, чем мы”.

”Среди нас порядка 2800 ветеранов. Но эта цифра в несколько раз больше, если учесть их друзей и близких. Поэтому День ветеранов — общенародный праздник. И мы празднуем его уже в пятый раз. Вечная память погибшим, бесконечная благодарность всем, кто защищает наше государство и наш народ, как дома, так и далеко за рубежом”, — сказал Ээсмаа.