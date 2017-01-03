Эстония потеряла в завершившейся в 1920 году Освободительной войне почти 6000 человек, из которых около 4000 погибли в бою.
ФОТО и ВИДЕО: В Курессааре почтили память павших в Освободительной войне(1)
Сегодня к подножию монумента Освободительной войны в Курессааре возложили цветы сааремааская дружина Кайтселийта и представители участников Осовободительной войны, а также старейшина Сааремаа Кайдо Каасик, мэр Курессааре Мадис Каллас и депутат Рийгикогу Калле Лаанет.
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