ФОТО и ВИДЕО: В Курессааре почтили память павших в Освободительной войне

Сегодня к подножию монумента Освободительной войны в Курессааре возложили цветы сааремааская дружина Кайтселийта и представители участников Осовободительной войны, а также старейшина Сааремаа Кайдо Каасик, мэр Курессааре Мадис Каллас и депутат Рийгикогу Калле Лаанет.