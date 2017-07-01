ФОТО и ВИДЕО: В Ида-Таллиннской центральной больнице родились первые тройняшки за 4 года

Конец июня стал для роддома Ида-Таллиннской центральной больницы особенным, потому что спустя несколько лет там снова появились на свет тройняшки — два мальчика и девочка.

Это не первые дети для этой семьи. Беременность матери протекала нормально, и как мать, так и дети чувствовали себя хорошо.

В роддоме Ида-Таллиннской центральной больницы в июне этого года приняли роды 344 раза и родились 354 ребенка — 191 мальчик и 163 девочки, в том числе восемь пар близнецов и одни тройняшки.

Всего за первые шесть месяцев года в роддоме Ида-Таллиннской центральной больницы родилось уже 2006 малышей.