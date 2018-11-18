ФОТО и ВИДЕО: В Coca Cola Plaza состоялась премьера народного ситкома "Ласнагорск"

Как мы уже писали ранее, несмотря на то, что сюжет комедийного многосерийного телефильма посвящен местным реалиям, он, тем не менее, снимается с прицелом на показ и на других телевизионных каналах за пределами Эстонии. Ведь, как отметила исполнительный продюсер Дарья Саар, нашедшие отражение в сценарии взаимоотношения между представителями разных поколений и национальностей, а также различные бытовые ситуации являются универсальной фабулой, способной привлечь зрительский интерес и у зарубежной аудитории.

”Ласнагорск” также призван положить начало развитию целой индустрии производства в Эстонии различных кино- и телефильмов на русском языке, поскольку, по словам его авторов, все необходимые возможности и специалисты у нас имеются.

Режиссер Ирина Васильева, оператор-постановщик Тимофей Аврамчук.

В главных ролях: Владимир Барсегян (Алексей Григорьевич Захаров), Маша Поликарпова (Дарья Тамм), Тоомас Тросс (Михкель Тамм), Анастасия Коледа (Аня Тамм), Артем Фирсов (Тоомас Тамм). В эпизодах: Юлия Календа (Лариса), Сергей Рымар (Артур), Эвелина Сакуро (Галя), Калью Орро (Равиль), Марат Аляутдинов (Валера), Марина Лыжина (Лера), Никита Соцков (Герман).