01.02.2018, 07:00

ФОТО и ВИДЕО: ”Учительница, забери меня обратно в Эстонию!” Как живется эстонским детям в Финляндии?

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rus.delfi.ee
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ФОТО и ВИДЕО: ”Учительница, забери меня обратно в Эстонию!” Как живется эстонским детям в Финляндии?
LÄHEDASED KAUGEL MAAL: „Lapsed usaldavad meile väga palju oma saladusi ja unistusi, nii et usaldus on sajaprotsendiline, täpselt nagu jõuluvanal. Teame vahel seda ka, mida lapsevanemad ei tea.”Foto: Tiit Blaat

Мари-Лийз Хендриксон (45) преподает в Вантаа эстонский язык и вместе с коллегами отмечает на карте, из каких регионов Эстонии прибывают сюда люди, пишет Eesti Eskpress.

Несмотря на то, что большинство ее учеников — эстонцы, все большую популярность уроки приобретают среди детей русскоязычных жителей Эстонии, переехавших в Финляндию. Многие ученики Хендриксон настолько малы, что называют ее мамой или начинают плакать и просить, чтобы она забрала их обратно в Эстонию. ”Смотрите, у меня маленькие руки рабочего. Когда я вырасту, то вернусь в Эстонию и построю ими свой хутор”, — сказал учительнице один ученик второго класса.

Тем не менее, встречаются и такие, кто отказыается говорить на эстонском. ”В нашей школе есть несколько ребят, которым, если говоришь что-то на эстонском, то они отвечают непременно на финском. Они будто стесняются, чтобы, не дай бог, кто-то со стороны не услышал эстонской речи”, — рассказал один из учеников.

Примечательно, что на карте больше всего отметок наблюдается в районе Пярну, Вильянди, Тарту и Харьюмаа. Таллинн в качестве своего родного города отметили всего несколько человек.

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