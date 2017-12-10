ФОТО и ВИДЕО: Учения ”Шип 2017” окончены. Резервисты отправились по домам

Сегодня, в воскресенье, подошли к концу учения ”Шип 2017”. В них приняли участие 524 резервиста, не явились на сборы 145.

Правительство объявило дополнительные учебные сборы в среду, повестки получили 669 резервистов. Начавшиеся в четверг учения Okas 2017 продлятся до вечера воскресенья.

Эстония проверяет таким образом свою боевую готовность во второй раз. Первые дополнительные учебные сборы прошли в декабре 2016 года, тогда на службу были призваны более 300 резервистов и членов Кайтселийта из Северной и Южной Эстонии.