10.12.2017, 17:00

ФОТО и ВИДЕО: Учения ”Шип 2017” окончены. Резервисты отправились по домам

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Lõppes välkõppus Okas 2017
Lõppes välkõppus Okas 2017Foto: Siim Verner Teder / mil.ee, mil.ee

Сегодня, в воскресенье, подошли к концу учения ”Шип 2017”. В них приняли участие 524 резервиста, не явились на сборы 145.

Правительство объявило дополнительные учебные сборы в среду, повестки получили 669 резервистов. Начавшиеся в четверг учения Okas 2017 продлятся до вечера воскресенья.
Эстония проверяет таким образом свою боевую готовность во второй раз. Первые дополнительные учебные сборы прошли в декабре 2016 года, тогда на службу были призваны более 300 резервистов и членов Кайтселийта из Северной и Южной Эстонии.

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