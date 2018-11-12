12.11.2018, 12:40

ФОТО и ВИДЕО: Участники "Живой библиотеки" рассказали Delfi, какие стереотипы бытуют о жителях Ласнамяэ

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Андрей Данило
 
Яанус Ленсмент
Фото и видео 
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Galerii: 20 pilti
Elav raamatukogu Paepealse raamatukogus Foto: Jaanus Lensment

В субботу в Ласнамяэ НКО Ласнаидея и молодежный клуб ”Актив” организовали "Живую библиотеку". В роли "книг" выступили жители Ласнамяэ, готовые развеять различные стереотипы. Delfi поговорил с актрисой Русского драматического театра Татьяной Космыниной, программистом и психотерапевтом Алексом Инсайдом и мусульманкой Тараной Ибрагимовой.

В рамках ”Живой библиотеки” роль "книг" играют настоящие люди, которые представляют различные социальные группы или профессии, попадающие под определенные стереотипы. Таким образом, "прочитав" книгу, каждый участник может узнать для себе что-то новое — и, быть может, избавиться хоть от каких-нибудь предрассудков.

В этот раз мероприятие прошло в библиотеке Паэпеалзе в Ласнамэя на двух языках: русском и эстонском.

Смотрите интервью Delfi с участниками "Живой библиотеки", которые примерили на себя роль книг: актрисой Русского драматического театра Татьяной Космыниной, программистом и психотерапевтом Алексом Инсайдом и мусульманкой Тараной Ибрагимовой.

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ФОТО и ВИДЕО: Участники "Живой библиотеки" рассказали Delfi, какие стереотипы бытуют о жителях Ласнамяэ

12.11.2018
В субботу в Ласнамяэ НКО Ласнаидея и молодежный клуб ”Актив” организовали "Живую библиотеку". В роли "книг" выступили жители Ласнамяэ, готовые развеять различные стереотипы. Delfi поговорил с актрисой Русского драматического театра Татьяной Космыниной, программистом и психотерапевтом Алексом Инсайдом и мусульманкой Тараной Ибрагимовой.
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