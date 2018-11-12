ФОТО и ВИДЕО: Участники "Живой библиотеки" рассказали Delfi, какие стереотипы бытуют о жителях Ласнамяэ

В рамках ”Живой библиотеки” роль "книг" играют настоящие люди, которые представляют различные социальные группы или профессии, попадающие под определенные стереотипы. Таким образом, "прочитав" книгу, каждый участник может узнать для себе что-то новое — и, быть может, избавиться хоть от каких-нибудь предрассудков.

В этот раз мероприятие прошло в библиотеке Паэпеалзе в Ласнамэя на двух языках: русском и эстонском.

Смотрите интервью Delfi с участниками "Живой библиотеки", которые примерили на себя роль книг: актрисой Русского драматического театра Татьяной Космыниной, программистом и психотерапевтом Алексом Инсайдом и мусульманкой Тараной Ибрагимовой.