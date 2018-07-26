26.07.2018, 12:26

ФОТО и ВИДЕО: У Пярнуского шоссе в Таллинне в ходе раскопок обнаружили шведское гарнизонное кладбище

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rus.delfi.ee
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В Таллинне на Пярнуском шоссе в ходе археологических раскопок обнаружилось кладбище времен шведского владычества, относящееся к 17 веку и началу 18 века, которое, очевидно, принадлежало местному гарнизону.

По словам одного из руководителей раскопок, археолога-остеолога Мартина Малве, к настоящему моменту обнаружено 70 могил и очищено 45 скелетов. Окончательное количество могил еще неизвестно.

Поскольку большинство похороненных — мужчины и во многих могилах найдены пуговицы шинелей шведских солдат и шведские эре того времени, очевидно, речь идет о гарнизонном кладбище.

Признаков насильственной смерти на телах умерших нет. Зато найдены общие могилы, одна даже с пятью похороненными. По словам Малве, это может указывать на вспышки заболеваний в гарнизоне.

Малве рассказал, что помимо мужчин в могилах также есть несколько тел женщин и детей. Это могут быть члены семей солдат.

Письменных данных ни о кладбище, ни о гарнизоне сейчас неизвестно. По словам Малве, соответствующий анализ предпримут после окончания раскопок.

Кладбище обнаружилось на участке Пярнуского шоссе номер 59b под бывшим стадионом. Раскопки предприняли в рамках подготовительных работ к строительству Таллиннской школы изящных искусств. Раскопки проводит отделение археологии Тартуского университета в сотрудничестве с MTÜ Arheoloogia и Ehitusajaloo Grupp AEG.

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