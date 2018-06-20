ФОТО и ВИДЕО: Тотальная анархия на одном из самых оживленных перекрестков Таллинна: 500 нарушений ПДД за час!

Журналисты издания взяли на себя смелость и подсчитали количество нарушений ПДД. Результаты шокировали как полицию, так и чиновников.

Выяснилось, что одни только водители совершили около 500 нарушений. Если прибавить к этому нарушения от пешеходов, велосипедистов и велотакси, то картина просто ошеломляет.

И это только за один час!