ФОТО и ВИДЕО: Тотальная анархия на одном из самых оживленных перекрестков Таллинна: 500 нарушений ПДД за час!

На перекрестке Хобуяама в Таллинне полиция могла бы ежечасно выписывать штрафов на 40 000 евро, пишет Eesti Ekspress.
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На перекрестке Хобуяама в Таллинне полиция могла бы ежечасно выписывать штрафов на 40 000 евро, пишет Eesti Ekspress.
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ROCHE GROUP (FONTES PMP)
Tähtaeg: 20.06.2018
Jaekliendi kanali juht
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Tähtaeg: 02.07.2018
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