20.06.2018, 13:03

ФОТО и ВИДЕО: Тотальная анархия на одном из самых оживленных перекрестков Таллинна: 500 нарушений ПДД за час!

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беспределят все кому не лень
Тойво Тянавсуу
Тойво Тянавсуу
EST 5

На перекрестке Хобуяама в Таллинне полиция могла бы ежечасно выписывать штрафов на 40 000 евро, пишет Eesti Ekspress.

Журналисты издания взяли на себя смелость и подсчитали количество нарушений ПДД. Результаты шокировали как полицию, так и чиновников.

Выяснилось, что одни только водители совершили около 500 нарушений. Если прибавить к этому нарушения от пешеходов, велосипедистов и велотакси, то картина просто ошеломляет.

И это только за один час!

Будет ли дождь на Иванов день? Или не будет?
Ответь на вопрос и выиграй 2 билета на Õllesummer.


Спасибо за ответы и удачи!
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