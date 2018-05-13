13.05.2018, 12:44

ФОТО и ВИДЕО: Титул "Мать года" присвоен Сигне Фалькенберг

дополнено в 13:57
rus.delfi.ee
EST 4
Galerii: 42 pilti
Foto: Hendrik Osula

Союз женщин Эстонии в воскресенье — в День матери — вручил в торжественной обстановке на площади Вабадузе в Таллинне титул "Мать года" генеральному секретарю Союза инваспорта Эстонии Сигне Фалькенберг, сообщает rus.err.ee.

Мать двоих детей Фалькенберг празднует сегодня, в День матери, еще и свой день рождения.

"Я весьма тронута и смущена. Нет слов. Я старалась наилучшим способом совместить работу и семью. И это получилось. Благодарю за то, что меня заметили и сочли достойной столь почетного титула", — сказала Фалькенберг.

Сигне живет в браке с мужем Валерием уже 32 года, у них двое детей — Каспар и Кайса.

Титул "Мать года" вручается гражданке Эстонии, известной и общественно активной женщине, в семье которой не менее двух детей и деятельность которой помогла повысить значимость семейных ценностей и профессионального труда.

ТОП

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


ГРАФИК: Результаты удивляют! Кто сколько баллов дал Эстонии на "Евровидении"

13.05.2018
“Евровидение-2018” закончилось и в следующем году пройдет уже в Израиле. Элина Нечаева с песней “La Forza” заняла восьмое место, получив 143 балла от жюри и 102 балла на народном голосовании. Смотрите график!
Подробнее

Пьяный полицейский попытался ”наказать” соседа при помощи стартовика и служебной собаки

13.05.2018
Вчера в 22:40 в полицию поступило сообщение о том, что в деревне Маарья-Магдалеэна в Тартумаа в ходе совместного распития спиртных напитков произошла ссора между соседями.
Подробнее



КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Привлекательный каменный шпон придает помещениям близкий к природному вид
Новые технологии изготовления материалов быстро развиваются и в мебельной промышленности. Если Вы реновируете или строите, то стоит подумать о каменном шпоне и посетить салоны AS MASS.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ



Грузовик с эстонскими номерами протаранил в Норвегии жилой дом

13.05.2018
В среду в Норвегии грузовик с эстонскими номерами въехал в жилой дом. Как сообщается, водитель остановил транспортное средство у обочину для проверки, так как ему показалось, что что-то сломалось. Однако, неожиданно грузовик поехал и протаранил находившийся рядом дом.
Подробнее

-40% Esprit naiste käekell ES106112002
205,20 €
123,12 €
-20% Meeste käekell Police CONTEST PL.14763JS/01A
139,- €
111,20 €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100216
129,- €
Meeste käekell Daniel Wellington DW00100002
159,- €
Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Brown
360,- €
-40% Esprit Naiste käekell ES106082003
162,- €
97,20 €

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Государство способствует лучшему использованию ресурсов предприятиями
Начиная с весны этого года, все предприятия горнодобывающей и обрабатывающей промышленности имеют возможность ходатайствовать о получении пособия на претворение в жизнь решений, повышающих производительность ресурсов.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ



Упал, очнулся – инвалид. Мужчина лишился трудоспособности из-за удара по голове, а его обидчика полностью оправдали

13.05.2018
Теплым летним вечером житель Вильянди Александр Вишняков (36) возвращался домой из гостей. Шел он с подругой и был довольно сильно пьян. Пройдя мимо скамейки, на которой сидели и разговаривали двое мужчин, Александру вдруг показалось, что говорят о нем и даже насмехаются, пишет "МК-Эстония".
Подробнее

В День Матери с послевкусием от Дня Победы

13.05.2018
Спасибо, друзья, тем, кто понял, что именно я хотел донести в своём предыдущем материале, посвящённом Дню Победы. Но спасибо и тем, кто, прочитав, ничего не понял, тем, кто проигнорировал, не откомментировав, и тем, кто высказал протест или возмущение — в личных письмах и публичных комментариях.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

4 удивительных факта о питании вашего питомца, о которых вы не подозревали
Как владельцы домашних животных, мы знаем какие-то основы: шоколад токсичен для собак, кошки могут быть очень разборчивыми в еде. Но как насчет их потребностей в питании? Вот три вопроса, которые следует задать при выборе корма для вашего питомца: 1) безопасен ли он, 2) питателен ли он, 3) подходит ли он для вашего питомца.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


"Зенит" простился с Манчини, ЦСКА опередил "Спартак"

13.05.2018
Завершился чемпионат России по футболу. В заключительном туре досрочно завоевавший чемпионский титул Локомотив" проиграл в гостях тульскому "Арсеналу - 0:2. Вместо с железнодорожниками в групповой турнир Лиги чемпионов напрямую попал ЦСКА, победивший в последнем туре дома дагестанский "Анжи" - 2:1.
Подробнее