ФОТО и ВИДЕО: Титул "Мать года" присвоен Сигне Фалькенберг

Союз женщин Эстонии в воскресенье — в День матери — вручил в торжественной обстановке на площади Вабадузе в Таллинне титул "Мать года" генеральному секретарю Союза инваспорта Эстонии Сигне Фалькенберг, сообщает rus.err.ee.

Мать двоих детей Фалькенберг празднует сегодня, в День матери, еще и свой день рождения.

"Я весьма тронута и смущена. Нет слов. Я старалась наилучшим способом совместить работу и семью. И это получилось. Благодарю за то, что меня заметили и сочли достойной столь почетного титула", — сказала Фалькенберг.

Сигне живет в браке с мужем Валерием уже 32 года, у них двое детей — Каспар и Кайса.

Титул "Мать года" вручается гражданке Эстонии, известной и общественно активной женщине, в семье которой не менее двух детей и деятельность которой помогла повысить значимость семейных ценностей и профессионального труда.