ФОТО и ВИДЕО: Темная сторона накрывшего Эстонию строительного бума

Разразившийся строительный бум стал вызовом не только для строителей, но и полицейских и охранных фирм: с сотен строительных площадок по всей Эстонии пропадает топливо, пенопласт, инструменты и даже земля, пишет Eesti Ekspress.

Только лишь в первой половине текущего года в Эстонии было достроено 1323 новых жилых и офисных зданий. Это один новый дом на тысячу жителей. И это не считая реноваций, пристроек, строительства дорог и улиц.

Нынешняя ситуация напоминает строительный бум десятилетней давности. И не только строителям, но и полиции и охранным фирмам, которые помнят, как с наступлением ночи на стройплощадки ”стекались” желающие поживиться чужим имуществом. Но если в то время территории охранялись, в основном, людьми, то теперь эту роль на себя взяли камеры. Страховые компании требуют наличия на строительном объекте охраны. Для них не имеет значения, человек это будет или камера, а вот для генподрядчика очень даже: час работы камеры стоит около одного евро, час работы охранника — шесть. К тому же, камеры не опаздывают, не болеют, не пьют и не воруют. А еще они никогда не заснут.

Исполнительный директор Rapid Security Валло Пыльдма вспоминает, как охранник одного объекта в Ида-Вирумаа продавал знакомым топливо прямо из тракторного бака. Он не знал, что за всем этим наблюдает камера. Пыльдма видел много забавных кадров того, как в Эстонии воруют. Берут все: бензин, кабели, бордюрные камни, пенопласт, землю, песок, инструменты, машины. В августе фирма получила со строительных объектов (всего около 9000 камер) около 80 000 сигналов. Несмотря на то, что сюда входят и ”ложные” оповещения (вызванные, например, движением птиц и животных), цифра все равно внушительная. На место охранники выезжали около двух сотен раз.



По словам руководителя службы имущественных преступлений Пыхьяской префектуры Тоомаса Йервсона, многие случаи вызваны халатностью самих строительных фирм и их работников. Так, например, недавно в Хааберсти двое мальчишек нашли в тракторе под козырьком от солнца ключи, завели его и прокатались всю ночь. Йервсон отметил, что часто воруют сами строители: на одной площадке собираются люди из разных фирм и разных стран, и никто точно не знает, кто, когда и что должен делать и где находиться. Одни заливают бетон, другие устанавливают двери и окна, третьи проводят электричество. Часто строительные принадлежности и материалы остаются лежать прямо возле забора, служа приманкой.

Руководитель центра управления G4S Рейко Тяэкер подтверждает, что чаще всего воруют сами рабочие: ”Люди, которые работают на площадке и которые там бывают”.

Недавно в ходе строительства офисного здания в Таллинне в земле под будущий подвал выкопали глубокую яму, возле которой образовалась большая куча земли. Вскоре гендподрядчик заметил, что ее становится все меньше. ”Клиент попросил выяснить, почему куча земли слишком быстро уменьшается”, — рассказывает Тяэкер. Выяснилось, что землю брали сами работники. ”Сейчас так много строительных площадок! И много людей. Невозможно уследить, если кто-то уйдет с пакетом в руках или рюкзаком за спиной”, — отмечает он.

В последние годы полиция регистрирует ежемесячно в среднем 20 случаев кражи на строительных объектов (уголовно наказуемые деяния, когда сумма ущерба превышает 200 евро). Украденный товар продается другим строителям, сдается в ломбард или сбывается через интернет.