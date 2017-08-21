ФОТО и ВИДЕО: Tallegg оставляет непригодных цыплят умирать в мусорных контейнерах?

Читательница Delfi прогуливалась в поселке Лоо в Харьюмаа, когда услышала писк, доносящийся из мусорных контейнеров. Оказалось, что там среди мусора работники инкубаторной станции Tallegg оставили умирать маленьких цыплят.

Старейшина поселка Лоо Хильда Мянник вспоминает, что еще 41 год назад ее дети как-то принесли живых цыплят, найденных в мусорном контейнере местной инкубаторной станции, поэтому данные инциденты случаются уже давно.

Сделавшая эту страшную находку Яана отметила, что цыплят вместе с мусором выкидывают ближе к полуночи, а рано утром мусорные контейнеры опустошаются. По ее словам, она поговорила на эту тему с сотрудником станции, который лишь пожал плечами и сказал, что подобные случаи иногда бывают.

Юрист Эстонского общества защиты животных Меэлика Лийв отмечает, что данным убийством животных Tallegg нарушает закон: "Для разрешенного умерщвления сельскохозяйственных животных нужно использовать способ, доставляющий меньше душевных и физических мучений, и животное нужно перед этим усыпить”.

К сожалению, мусорные контейнеры были опустошены прежде, чем члены Общества защиты животных смогли забрать оттуда цыплят.

Хотя Ветеринарно-продовольственный департамент регулярно проводит на инкубаторной станции государственный контроль, Харьюский ветеринарный центр провел сегодня дополнительный контроль, чтобы начать производство в от ношении инцидента.

Как сообщил Tallegg, фирма об этом ничего не знает, и от местных жителей сообщений ранее не поступало. Фирма признает, что в данном случае имела место профессиональная халатность со стороны работников центра, которая не должна происходить, и она будет заниматься прояснением ситуации.