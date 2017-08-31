ФОТО и ВИДЕО: Тайна деревни Йыэпере, или Неизвестные страницы Освободительной войны

Деревня Йыэпере с 45 жителями вошла в историю, а сегодня сделала достоянием общественности неизвестную главу Освободительной войны и памятный камень, о котором до недавнего времени никто не говорил.

20 августа в Йыэпере в волости Кадрина под звуки салюта была открыта мемориальная доска в память о погибших в бою под Йыэпере. Это стало своего рода новой страницей в истории Освободительной войны, так как прежде об этом сражении, ставшим первым серьезном противостоянием эстонцев красноармейцам, мало кто знал.

18-22 декабря 1918 года фронт проходил по линии Ыйэпере. Впервые в истории Освободительной войны эстонцы сумели отказать достойное сопротивление красноармейцам. Местные говорят, что это могло продолжаться и дольше, если бы 22 декабря на сарай мызы не упал снаряд, убив по меньшей мере восьмерых мужчин, в том числе четверых офицеров. Отступление продолжилось.



В конце 1930-х было решено возвести в деревне мемориал, но началась оккупация и планы не успели воплотиться в жизнь. Камень остался лежать в развалинах сарая и дожидаться лучших времен. И они наступили. Сейчас его подножие утопает в цветах и свечах.

История опубликована в рамках проекта ”100 семей ЭР”.