ФОТО и ВИДЕО: Сводный оркестр стран Балтии отметил 100-летие республик на площади Вабадузе

Сегодня в Таллинне началось турне сводного оркестра сил обороны Стран Балтии BaltBänd по Прибалтике.
На концерте на площади Вабадузе выступило в общей сложности 100 музыкантов, которыми руководили дирижеры трех стран.
Сегодня в Таллинне началось турне сводного оркестра сил обороны Стран Балтии BaltBänd по Прибалтике.
На концерте на площади Вабадузе выступило в общей сложности 100 музыкантов, которыми руководили дирижеры трех стран.
Ravimiesindaja / ravimite registreerimise spetsial…
TEVA (TRIPOD GRUPP OÜ)
Tähtaeg: 21.05.2018
Customer support analyst
MONITOR (FONTES PMP)
Tähtaeg: 16.05.2018
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.