ФОТО и ВИДЕО: Сводный оркестр стран Балтии отметил 100-летие республик на площади Вабадузе

Сегодня в Таллинне началось турне сводного оркестра сил обороны Стран Балтии BaltBänd по Прибалтике.
На концерте на площади Вабадузе выступило в общей сложности 100 музыкантов, которыми руководили дирижеры трех стран.
Сегодня в Таллинне началось турне сводного оркестра сил обороны Стран Балтии BaltBänd по Прибалтике.
На концерте на площади Вабадузе выступило в общей сложности 100 музыкантов, которыми руководили дирижеры трех стран.
Kliendihaldur/müügisekretär
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Tähtaeg: 04.06.2018
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