12.05.2018, 17:10

ФОТО и ВИДЕО: Сводный оркестр стран Балтии отметил 100-летие республик на площади Вабадузе

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rus.delfi.ee
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Сегодня в Таллинне началось турне сводного оркестра сил обороны Стран Балтии BaltBänd по Прибалтике.

На концерте на площади Вабадузе выступило в общей сложности 100 музыкантов, которыми руководили дирижеры трех стран.

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