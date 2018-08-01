01.08.2018, 16:45

ФОТО И ВИДЕО: "Стройка века" — кипит! Чем дышат легендарные Коплиские линии этим знойным летом?

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Ольга Привалова
Ольга Привалова
EST 5

Пока строители, прорабы, инженеры мирно спали, утомившись от негуманно-знойного трудодня, журналист Delfi еще до восхода солнца совершила моцион по окутанному мраком легендарному району ТаллиннаКоплиским линиям. Не новость, что они — уже не те, что в представлениях и ассоциациях настоящих и бывших жителей и гостей столицы. Чем живет район? Как растет, куда ширится? Добры ли вести со строительного фронта?

В начале мая этого года мы опубликовали интервью с Эйки Румпом, исполнительным директором Fund Ehitus — компании, которая занимается как застройкой этого района, так и реализацией недвижимости. Смотрите и читайте его здесь.

Тогда — почти три месяца назад — Румп поведал, что всего запланировано 900 квартир. ”Естественно, мы начнем потихоньку. Сперва построим три пятиэтажных дома, в каждом — по 25 квартир, рядышком — трехэтажные по семь квартир. — приоткрыл ”завесу тайны” наш собеседник. — Тогда уже образуется общая минисреда. Также к концу следующего года будет облагорожена небольшая часть береговой линии. Так что у первых жильцов уже будет иметься некоторая жизненная среда”.

И работа, судя по фотографиям и видео, спорится. Уже отстроена половина ”коробки” будущего дома по Сепа, 18: два с половиной этажа из пяти запланированных.

Вот так выглядит будущее жилье по состоянию на раннее утро среды, первого августа:

А вот таким его видит проектировщик по окончании всех работ:

В данный момент возведение здания по Сепа, 18, пожалуй, самая грандиозная из строительных работ, производимых в этом месте. По крайней мере тех, что может увидеть обыватель невооруженным глазом.

А вокруг — тянутся ввысь краны, жмутся друг к другу бытовки, переплетаются меж собой трубы с проводами. И все это — за забором. Охраняемо.

Часам к восьми опять придут строители. И начнется очередной знойный — уже августовский — рабочий день.

ТОП

”То, что вы видите сегодня… Придете через десять лет — вы не узнаете это место: вообще по-другому будет выглядеть”, — заинтриговал нас тогда Румп. Поживем — увидим?

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