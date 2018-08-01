ФОТО И ВИДЕО: "Стройка века" — кипит! Чем дышат легендарные Коплиские линии этим знойным летом?

И работа, судя по фотографиям и видео, спорится. Уже отстроена половина ”коробки” будущего дома по Сепа, 18: два с половиной этажа из пяти запланированных.

Вот так выглядит будущее жилье по состоянию на раннее утро среды, первого августа:

А вот таким его видит проектировщик по окончании всех работ:

В данный момент возведение здания по Сепа, 18, пожалуй, самая грандиозная из строительных работ, производимых в этом месте. По крайней мере тех, что может увидеть обыватель невооруженным глазом.

А вокруг — тянутся ввысь краны, жмутся друг к другу бытовки, переплетаются меж собой трубы с проводами. И все это — за забором. Охраняемо.

Часам к восьми опять придут строители. И начнется очередной знойный — уже августовский — рабочий день.

”То, что вы видите сегодня… Придете через десять лет — вы не узнаете это место: вообще по-другому будет выглядеть”, — заинтриговал нас тогда Румп. Поживем — увидим?