ФОТО И ВИДЕО: "Стройка века" — кипит! Чем дышат легендарные Коплиские линии этим знойным летом?

Пока строители, прорабы, инженеры мирно спали, утомившись от негуманно-знойного трудодня, журналист Delfi еще до восхода солнца совершила моцион по окутанному мраком легендарному району Таллинна — Коплиским линиям. Не новость, что они — уже не те, что в представлениях и ассоциациях настоящих и бывших жителей и гостей столицы. Чем живет район? Как растет, куда ширится? Добры ли вести со строительного фронта?
В начале мая этого года мы опубликовали интервью с Эйки Румпом, исполнительным директором Fund Ehitus — компании, которая занимается как застройкой этого района, так и реализацией недвижимости. Смотрите и читайте его здесь.
Тогда — почти три месяца назад — Румп поведал, что всего запланировано 900 квартир. ”Естественно, мы начнем потихоньку. Сперва построим три пятиэтажных дома, в каждом — по 25 квартир, рядышком — трехэтажные по семь квартир. — приоткрыл ”завесу тайны” наш собеседник. — Тогда уже образуется общая минисреда. Также к концу следующего года будет облагорожена небольшая часть береговой линии. Так что у первых жильцов уже будет иметься некоторая жизненная среда”.