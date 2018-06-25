25.06.2018, 19:35

ФОТО и ВИДЕО: Стартовало трудовое лето Дружины школьников

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rus.delfi.ee
EST

Сегодня на Ратушной площади собрались отряды Дружины школьников, чтобы отметить начало трудового лета.

Приветствуя их, мэр Таллинна Таави Аас отметил, что и нынче желающих попасть в дружину оказалось больше, чем мест в ней. Это свидетельствует, что 15 лет назад было принято правильное решение о возобновлении деятельности Таллинской дружины, давшей возможность тысячам столичных школьников не только поработать, но и познакомиться с новыми людьми, обрести основу для воспоминаний на всю жизнь, которыми не стыдно будет поделиться со своими потомками, сообщает Раэпресс.

Нынешним летом в Эстонской дружине школьников трудовое лето проведут около 4500 учащихся, среди них почти тысяча — таллинских. Половина из них найдет применение своим силам и способностям в городе, половина — за его пределами. Кроме того, дружинники смогут обрести знания, необходимые для защиты своей страны и даже пожить в лесном лагере. А завершится лето дружины слетом 14-16 августа в Руунавере.

Raepress

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