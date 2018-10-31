ФОТО и ВИДЕО| Соцдемы дарили прохожим на улице цветы в знак равной зарплаты: как реагировали на это мужчины и женщины?

По словам главного инициатора акции депутата Рийгикогу Марианне Микко, в Эстонии царит одна из самых серьезных гендерных разниц в зарплатах в ЕС, которая, по данным Евростата, составляет 25,3%, а по данным Департамента статистики Эстонии — 20,9%.

”31 октября по всей Европе внимание обращено на гендерную разницу в зарплатах. Эстония не исключение. Социал-демократы вышли улицу, чтобы в конце рабочего дня подарить людям красные розы и напомнить тем самым о проблеме неравенства в зарплатах. Наши розы символизируют то, что за равный труд нужно платить равную зарплату”, — сказала депутат Рийгикогу Марианне Микко.

Средняя разница в зарплатах по ЕС составляет 16%. По словам Микко, 31 октября — дата символичная. В этот день женщины уже ”получили” свою зарплату за год и могли бы до конца года отдыхать.

”В рамках европейской акции женщины сегодня отвечают на имейлы примерно так: до конца года осталось 2 месяца. 16-процентная разница в зарплате говорит о том, что женщинам нередко платят за тот же труд меньше, чем мужчинам. Это несправедливо. Для восстановления справедливости перекладываю свою работу на плечи коллег-мужчин до конца года”, — рассказала Микко.