ФОТО и ВИДЕО: Смотрите, какой роскошью заманивали в секс-ловушку эстонских девушек

Вчера TV3 обнародовал сюжет в том, как владелица модельного и промо-агенства Лаура Кыргемяэ могла под тенью своей фирмы заниматься сутенерством и торговлей людьми.

Схема была проста: девушки отправлялись в США в качестве т. н. промо-моделей, но по прибытию от них ожидали вступления в интимную связь с богатыми мужчинам. ”Она часто обращается с девочками, как с мусором. Это чистой воды сутенерство!” — возмущается одна из жертв.

”Я встретилась с Лаурой и еще с двумя мужчинами. Они выставляли это как очень веселую поездку, где можно веселиться и отдыхать, — рассказывает она. — Когда я приехала на место, то все показалось очень странным. Я поговорила с другими девочками и они четко рассказали, что там на самом деле надо делать”.

Девушки прилетали на люкс-курорт Naples Resort во Флориде, где их однако ждало нечто иное, чем обещанные шоппинг и беззаботная жизнь.