ФОТО и ВИДЕО: Смотрите, как выглядит первый в Эстонии современный ретро-трамвай

В Кадриорге на обслуживание линии номер 3 вышел первый стилизованный под ретро трамвай, который назвали в честь первого президента Эстонии Константином.

Согласно договору, всего для данного маршрута будет подготовлено шесть ”ретро-трамваев”.

Остальные трамваи будут названы в честь Яана Поска, Йохана Лайдонера, Юлиуса Куперьянова, Юри Вильмса и Эрнста Яаксона. Стоимость их проектировки и строительства составляет 4 452 000 евро.