ФОТО и ВИДЕО: Смотрите, как выглядит первый в Эстонии современный ретро-трамвай

В Кадриорге на обслуживание линии номер 3 вышел первый стилизованный под ретро трамвай, который назвали в честь первого президента Эстонии Константином.
Согласно договору, всего для данного маршрута будет подготовлено шесть ”ретро-трамваев”.
Остальные трамваи будут названы в честь Яана Поска, Йохана Лайдонера, Юлиуса Куперьянова, Юри Вильмса и Эрнста Яаксона.
Стоимость их проектировки и строительства составляет 4 452 000 евро.
Tallinn, Дом, 155 000 EUR
Rae vald, Дом, 75 000 EUR
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