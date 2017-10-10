10.10.2017, 15:50

ФОТО и ВИДЕО: Смотрите, как выглядит первый в Эстонии современный ретро-трамвай

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rus.delfi.ee
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В Кадриорге на обслуживание линии номер 3 вышел первый стилизованный под ретро трамвай, который назвали в честь первого президента Эстонии Константином.

Согласно договору, всего для данного маршрута будет подготовлено шесть ”ретро-трамваев”.

Остальные трамваи будут названы в честь Яана Поска, Йохана Лайдонера, Юлиуса Куперьянова, Юри Вильмса и Эрнста Яаксона.

Стоимость их проектировки и строительства составляет 4 452 000 евро.

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