ФОТО и ВИДЕО: Смотрите, как "коммунист" убирал снег с таллиннских улиц

По словам вице-мэра Таллинна Калле Кландорфа, оттепель в конце недели следует максимально использовать для вывоза снега.

"Коммунист" — снегопогрузчик советской конструкции, и этот механизм знаком всем таллиннцам уже с давних времен. "Если на обочинах нет припаркованных машин, то такой погрузчик — незаменимая уборочная машина при погрузочных работах", — сказал Кландорф.