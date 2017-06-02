ФОТО И ВИДЕО: Смотрите, как будет выглядеть обновленный парк Таммсааре

Настало время распрощаться с парком Таммсааре в нынешнем его виде. Ведь уже менее чем через пару недель начнется его реконструкция.

”По заказу Таллиннского коммунального департамента 12 июня RTS Infraehitus OÜ начинает реконструкцию парка Таммсааре”, — сообщил исполняющий обязанности главы департамента Рейо Весиаллик. Первый этап, который обойдется в общей сложности в 6,3 миллиона евро, окончится осенью. Полностью реновировать парк планируется к июля следующего года.

В ходе работ обновят парковые дорожки, приведут в порядок озеленение, построят необходимые инженерные сети, обновят освещение и установят скамейки. За монументом Таммсааре будет более плотная сеть дорожек. Озеленение обещают сделать более интимным. Близ театра ”Эстония” будет основана детская площадка.

Проект реконструкции парка составлен Таллиннским департаментом городского планирования в 2012 году. Он основан на выигрывшей конкурс работе Belle Epoque, автор которой — архитектурное бюро Kadarik Tüür Arhitektid.

Цель реконструкции парка Таммсааре как объекта, представляющего Таллинн, — сделать его современным, более функциональным, композиционно уравновешенным и безопасным местом. В городском пространстве он будет прежде всего парком, а не площадью; в нем будут как и открытые, так и закрытые зоны, как активные, так и пассивные.