03.06.2018, 09:45

ФОТО и ВИДЕО: Словно взаправду! В Старом Таллинне состоялся рыцарский турнир

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rus.delfi.ee
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Вчера в рамках Дней Старого Таллинна состоялся рыцарский турнир Old Tallinn Cup (”Кубок Старого Таллинна”). Прошли как мужские, так и женские командные бои.

Смотрите фото и видео!

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